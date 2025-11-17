【公明党･岡本政調会長｢自民党との選挙協力はしない｣】連立離脱は“想定外”／政治とカネの問題は未決着／支援者の｢7割｣が連立離脱を支持？／自民と公明の“距離感”【青山和弘の政治の見方（岡本三成）】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2025/11/17 19:01
政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、公明党・政調会長で衆議院議員の岡本三成氏（前編）です。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
01:37　公明党の連立離脱について
10:37　萩生田光一氏の執行部入り
14:16　自民党との選挙協力
21:29　連立離脱に対する支持者の見方
24:52　自維連立に対する評価
28:18　自民党の“右傾化”をどう見る？
33:01　自公の“距離感”について
37:13　次回予告

【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

岡本 三成（おかもと・みつなり）
公明党・政調会長、衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人、桑島圭佑
サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年11月14日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
