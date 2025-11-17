【公明党･岡本政調会長｢自民党との選挙協力はしない｣】連立離脱は“想定外”／政治とカネの問題は未決着／支援者の｢7割｣が連立離脱を支持？／自民と公明の“距離感”【青山和弘の政治の見方（岡本三成）】

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、公明党・政調会長で衆議院議員の岡本三成氏（前編）です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:37 公明党の連立離脱について

10:37 萩生田光一氏の執行部入り

14:16 自民党との選挙協力

21:29 連立離脱に対する支持者の見方

24:52 自維連立に対する評価

28:18 自民党の“右傾化”をどう見る？

33:01 自公の“距離感”について

37:13 次回予告

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

岡本 三成（おかもと・みつなり）

公明党・政調会長、衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人、桑島圭佑

サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年11月14日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/



◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/



------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。