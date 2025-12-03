宇宙に答えがないように､大学や会社にも正解はない。自分の物差しで納得して生きることが｢宇宙からのメッセージ｣

「近視になってもメガネをかければいい」と思っている人は少なくないが、実は近視は将来的に失明につながる眼疾患の発症リスクを高める、危険な疾患なのである。しかし、身近に眼疾患の経験者がいなければ、その実感が湧かない人がほとんどではないだろうか。

どうでもいいマウントの指標に惑わされないでほしい

BossB：私が秀でているところもあれば不得意なところもあって、それはみんな同じなんですよね。

今、私は大学で准教授を務めているのですが、息子が大学受験の勉強をしていることもあって、日常の中でどうしても学校や就職の「序列」の話題が出てきます。でもそれって、本当にどうでもいいマウントの指標でしかないと思います。

窪田：あれは単に、一つの尺度にすぎないものですからね。

BossB：そう！ たった一つの尺度なんですよ！ 私たちのこの3次元空間で、ある物を見るための方向である1本の線を引こうと思ったら、それはもうほぼ無限に描くことができるわけです。

同じく限りない数の尺度があるのに、その中のたった一つだけを選んで何を言っているの、と思ってしまいます。無限の尺度の中に、自分が光っている尺度はみんな必ずあります。それは私の本で伝えたい、宇宙からのメッセージの一つでもあります。