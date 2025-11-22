《香港ディズニーランドのホテル》に宿泊したら凄すぎた… 極上の｢ホスピタリティ｣で､荒んだ心身が解きほぐされる"至福時間" 【画像39枚】

日本から往路約5時間、復路約3時間半。羽田発のLCC（格安航空会社）の就航もあり、意外に気軽に遊びに行ける人気観光地・香港。

世界中のディズニーファンにはおなじみの『香港ディズニーランド』と、ワンランク上のホスピタリティなどが楽しめる『ディズニーランドホテル』があることでも知られる。

今回はディズニーランドホテルに滞在して、のんびりと優雅に贅沢な時間を過ごしてみた。

探検がテーマの広大な敷地のホテル

香港ディズニーランド・リゾートは、世界で5地域目のディズニーランド・リゾートとして2005年にオープンした。香港国際空港と同じランタオ島にあり、空港からはタクシーで30分ほど。MTR（香港の鉄道）やバスもあり、アクセスはよい。

同エリアには、ディズニーランド・パークのほか、香港ディズニーランド・ホテル、ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ、ディズニー・ハリウッド・ホテルの3つのホテルがある。

そのなかでいちばん新しいのが、2017年にオープンしたディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ。エキゾチックな雰囲気が漂う「探検と夢」をテーマにした同ホテルには、アジア、オセアニア、南米、アフリカの4つの客室棟（全750室）があり、建物ごとにそれぞれの地域をイメージしたカラーリングや装飾で彩られる。