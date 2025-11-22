《香港ディズニーランドのホテル》に宿泊したら凄すぎた…　極上の｢ホスピタリティ｣で､荒んだ心身が解きほぐされる"至福時間"　【画像39枚】

武井 保之 : ライター
2025/11/22 7:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ミニー
香港のディズニーランドホテルに滞在して、のんびりと優雅に贅沢な時間を過ごしてみた（筆者撮影）

日本から往路約5時間、復路約3時間半。羽田発のLCC（格安航空会社）の就航もあり、意外に気軽に遊びに行ける人気観光地・香港。

世界中のディズニーファンにはおなじみの『香港ディズニーランド』と、ワンランク上のホスピタリティなどが楽しめる『ディズニーランドホテル』があることでも知られる。

今回はディズニーランドホテルに滞在して、のんびりと優雅に贅沢な時間を過ごしてみた。

【写真を見る】豪華絢爛な「香港ディズニーランドホテル」。部屋の雰囲気や贅沢なビュッフェ、アトラクションを一挙ご紹介（39枚）

探検がテーマの広大な敷地のホテル

ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ
2017年にオープンしたディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ。香港ディズニーランド・リゾートでいちばん新しいホテルになる（筆者撮影）

香港ディズニーランド・リゾートは、世界で5地域目のディズニーランド・リゾートとして2005年にオープンした。香港国際空港と同じランタオ島にあり、空港からはタクシーで30分ほど。MTR（香港の鉄道）やバスもあり、アクセスはよい。

同エリアには、ディズニーランド・パークのほか、香港ディズニーランド・ホテル、ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ、ディズニー・ハリウッド・ホテルの3つのホテルがある。

そのなかでいちばん新しいのが、2017年にオープンしたディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ。エキゾチックな雰囲気が漂う「探検と夢」をテーマにした同ホテルには、アジア、オセアニア、南米、アフリカの4つの客室棟（全750室）があり、建物ごとにそれぞれの地域をイメージしたカラーリングや装飾で彩られる。

次ページホテル到着！さっそくロビーに圧倒される
関連記事
特集一覧
どこへ？高市政権
グローバル日立の野望
再燃！アート思考
震撼！M&Aの闇
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事