AI時代だからこそ｢忘年会｣に参加した方がいい3つの理由

年末が近づき、職場や取引先との「忘年会」の予定が入り始める時期になった。

「上司に気を遣うのは疲れる」「仕事とプライベートは分けたい」。AIが普及し、効率化が進む現代において、こうした飲み会を「非効率な旧時代の風習」と切り捨てるのは、一見すると賢明な判断に思える。

だが、その「合理的な判断」こそが、AI時代にあなたのキャリアをじわじわと追い詰める「落とし穴」だとしたら、どうだろうか。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、なぜAI時代だからこそ「忘年会」に参加したほうがいいのか、その3つの理由を解説する。

いまだに強く残る、飲み会の重要性

よく言われることですが、飲み会に行きたがらない若手は増えています。2023年のSHIBUYA109 lab.による調査では、Z世代（記事執筆時点で20～28歳）の66％が「上司を含めた職場の飲み会は苦手だ」と答えているとのことです。

昔のように飲酒を強要されることはかなり減りましたが、それでも飲み会に行きたくないという気持ちもわかります。「気を遣う」「プライベートと仕事を分けたい」と考える人が多いのは、今に始まったことではないでしょう。

しかし事実として、多くのビジネスパーソンが会食を活用して仕事をしています。大きな仕事をするとき、状況を打破するとき、新たな人脈を開拓するときなど、コロナ禍を経ても会食はいまだに重要な手法の一つです。

特に経営層やマネジメント層など、仕事をリードする立場の方であるほど、社内外の飲み会は欠かせないものとなっています。

AI時代になると、こういった“古臭い”手法は衰退していくと考える方もいるかもしれません。ですが、実際にはAI時代だからこそ、飲み会を上手く使わないことがリスクになります。