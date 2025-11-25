｢Gemini 3｣の衝撃。会社から｢これならAIでいい｣と静かに見放される若手の特徴

「Gemini 3の進化が衝撃的すぎる」

「指示待ちや、文句を言う人間よりも、AIの方が優秀なんじゃないか」

高性能なAIが次々と登場する中で、経営層やマネージャーの間にこんな空気が広がり始めている。

特に危ういのが、「タイパ（タイムパフォーマンス）」を重視し、「意味のない量はこなしたくありません」と主張する若手たちだ。

一見すると非常に合理的で「スマート」に見えるその姿勢だが、AI時代において自らの市場価値を下げる、最も「危険な」スタンスだとしたら、どうだろうか。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、なぜAI時代に「タイパ」を求める若手にこそ「量をこなさせる」べきなのか、その逆説的な理由を解説する。

すぐに諦めてしまう若手と、マネジメントの悩み

最近、若手を育成するマネージャーから「少しやってうまくいかないと、すぐ諦めてしまう」という声をよく聞くようになった。「量をこなせ」「できるまでやり直せ」と伝えると、根性論や行き過ぎた叱責と受け取られかねず、強く言えば本当に辞めてしまう可能性もある。マネージャーからすると頭の痛い悩みである。

本音をいえば、「仕事をあまり舐めるな」と言いたくなる人もいるだろう。いま最前線で活躍しているビジネスパーソンであれば誰でも、何度も失敗したり怒られたりしながら成長してきたものだ。

そう簡単に仕事が身に付くのであれば、誰だってそうしたいと思うだろう。

しかし、ここで若手と上司の双方に理解しておいて欲しいことがある。AI時代にこそ、そういった「量をこなして試行錯誤した経験」が、AIには代替できない価値になるのだ。そう言ったら、意外に思うだろうか？