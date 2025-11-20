｢自転車でも前科！？｣｢運転中のイヤホン使用は罰金｣…知らなきゃ危ない"自転車赤切符"時代の衝撃

通勤・通学の時間帯、街を見渡すと必ずといっていいほど目にする「自転車の逆走」。右側を堂々と走る人、信号を無視して横断歩道を突っ切る人、スマホを片手に操作しながらふらふらと進む人……。誰もが一度は目にしたことがある光景でしょう。

「車じゃないし、事故になっても軽いだろう」「歩行者より速くて便利だから」──そんな軽い気持ちでルールを破る人が少なくありません。

自転車は“軽車両”というれっきとした車両

そもそも道路交通法において、自転車は「軽車両」という分類に含まれます。つまり、自動車やバイクと同じように「車両」として扱われ、交通ルールを守る義務があるのです。歩行者ではなく“車両”の一種である以上、原則左側通行が定められており、右側を走る「逆走」は完全な違反行為です。