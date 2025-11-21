｢寝たきり｣｢要介護｣｢人工透析｣を加速させる"危険な食べ方"→｢シニアほど注意！｣専門医が教える"腎臓"に一番悪い意外な落とし穴

昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよくならない」といったことが当たり前とされていました。

しかし、これらはすべてウソ。いまは腎臓病の人も適度な運動をするほうがいいとされていますし、食事もちょっとした工夫で普通の人と変わらないものが食べられるようになっています。もちろん「腎臓病はよくならない」というのも誤りで、「腎臓リハビリ」というメソッドを実行すれば、着実に進行を抑えたり病状を回復させたりできるようになっているのです。

以下では、その上月教授が「腎臓寿命を延ばすための食事のひと工夫――基本姿勢編」について解説します。

腎臓が悪くても「普通と変わらない食事」ができる

私が提唱・普及させてきた「腎臓リハビリ」では、運動療法だけでなく、食事療法のサポートも行っています。

腎臓病の食事というと、すぐに「厳しい食事制限」を頭に浮かべる人も多いかもしれません。

栄養摂取量を徹底的に管理して、食べたいものも我慢しつつ、患者本人はもちろん、その家族も1日3食の食事を支度するのにたいへんな苦労をしなくてはならない――そんなイメージを持っている人も少なくないかと思います。

しかし、「腎臓リハビリ」の食事療法では、そんなつらい思いや苦しい思いをする必要はありません。なぜなら、食べ方を工夫することで、「一般の人と何ら変わらない食事ができる」ようなシステムが構築されているからです。