ラトビアが｢欧州の戦略拠点｣と呼ばれる理由。ユニコーン輩出より強力な"テストベッド"戦略

バルト三国の中央、ラトビア共和国。人口約190万人。この小国が、いま欧州のスタートアップシーンで注目されている。

理由は隣国のエストニアのSkypeやリトアニアのNordVPNのような、世界的なユニコーン企業の「輩出実績」ではない。現地の関係者も、その点でラトビアが遅れていると認める。ラトビア初のユニコーン企業「Printful（プリントフル）」が誕生したのは、ごく最近だ。

彼らが前面に打ち出すのは、国全体を「機能的なエコシステム」として設計した国家戦略である。

Case 1：売り上げ80％がアメリカ、頭脳はリガ

ラトビアの戦略を体現するのが、ユニコーン企業「Printful」だ。Eコマース運営者向けに、Tシャツやマグカップなどのオリジナルグッズを製造・配送する「プリント・オン・デマンド（POD）」で最大手に登り詰めた。

事業構造が面白い。2013年、ラトビア人創業者がアメリカ・カリフォルニア州で設立。売り上げの約80％はアメリカ市場だ。ところが、IT開発、財務、マーケティング、カスタマーサービスといった本社機能は、すべて創業者の故郷であるラトビアの首都・リガに置いた。ラトビアのIT人材が、グローバルビジネスの頭脳になった。