スイッチ2やプレステの脅威となりうる新ゲーム機が登場。Steam Machineに勝算はあるのか?

渡邉 卓也 : ゲームライター
2025/11/21 11:00
Steam Machine
突如発表された「Steam Machine」。PCゲームを手軽に遊べるようになるハードだ（画像：Steamより）
この記事の画像を見る(5枚)

2025年11月13日、注目のゲーム機といえる「Steam Machine」が発表された。

この名前にピンとこない読者も多いかもしれないが、「Steam」は世界最大級のPCゲーム販売プラットフォームだ。ゲーム好きでPCを持っているならばまず利用しているであろうサービスであり、日本のコンビニでもギフトカードが売られている程度には浸透している。

そのSteamが新たなゲーム機を2026年初頭に発売するわけだ。これはNintendo Switch 2やPlayStation 5と競合しうる注目のハードになるかもしれない。

ゲーム好きの天国といえる場所「Steam」

Steam
2024年にSteamでリリースされたゲームは1万8864本。とんでもない巨大市場だ（画像：Steamより）

まずはSteamについて説明しよう。前述のようにとにかく巨大なPCゲーム販売プラットフォームであり、2025年3月におけるピーク時の同時接続者数（同じ時間に利用している人の数）はおよそ4000万人。これは日本の首都圏の人口に匹敵するほどだ。

月間アクティブユーザーは1億2000万人を超えているが、これは2020年の数値であり、現在はさらに増えたと推定されている。PC向けゲームを遊ぶ環境としては、圧倒的な存在といえる。

