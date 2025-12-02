港区と千代田区が同率1位！では､3位以下は…？　東京で《会社･団体役員》の比率が高い区を調べてみた

2025/12/02 11:30
社長のイメージ
会社役員の多い地域を可視化すると、東京という都市が持つ社会経済的な凹凸が見えてきます（写真：horiphoto／PIXTA）
JR中央線沿線には、どこか文化的な雰囲気が漂う。東急田園都市線は、洗練されたファミリーが暮らす街。城東エリアは人情味にあふれ、湾岸のタワーマンション群は新しい富裕層の象徴――。私たちは、知らず知らずのうちに、沿線や街に対する漠然としたイメージを頭の中に描いています。ですが、そのイメージや空気感の正体とは、いったい何なのでしょうか。そして、私たちが当たり前のように感じている常識は、果たして本当の姿を映しているのでしょうか。
住む場所や沿線によって人々の暮らしや価値観は本当に違うのか？ なぜ、あの街では「お受験熱」が高く、この街には「IT人材」が集まるのか？ その背景にある都市の構造、歴史、そして人々の営みを、膨大なデータとともに解き明かしていく、知的な冒険の旅へ、『データでわかる東京格差』の著者、にゃんこそばさんに案内してもらいましょう。

会社や団体の役員は、経営判断や業務執行を行う責任あるポジション。会社規模などによってその影響力や報酬は異なりますが、ビジネスパーソンにとっては、キャリアの頂点に近いポジションといえるでしょう。

では、そうした役員層は、どのような街を住み家として選ぶのでしょうか。国勢調査のデータを用いて、彼らが集まる街を可視化すると、東京という都市が持つ社会経済的な凹凸が見えてきます。

港区、千代田区では「50代男性の約4人に1人」が役員

はじめに、50～59歳の男性就業者に占める会社・団体役員の割合を見てみましょう（図1）。

（画像：『データでわかる東京格差』より）
次ページ都市部ほど役員比率が高くなる傾向が見える
