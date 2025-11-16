｢またBL作品か…｣｢思ってた手越祐也と違う｣ ドラマ『ぼくたちん家』を｢ただのBLドラマ｣と敬遠する人は"損をしている"理由

10月から放送開始されたドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）。

第1話の視聴率は5.1%で、今クールのドラマの初回世帯視聴率ではTOP10圏外だ。その後も視聴率は5％前後を推移し、TVerやNetflixのランキングで時折ランクインしてはいるものの、大ヒット作とも言いがたい雰囲気が続いている。

手越祐也の7年ぶりの俳優復帰作、といった事前の話題性からすると、若干寂しい印象だ。

多くの人が作品を誤解している

筆者のヒアリングの結果、そもそも見ていない人からは「BL（ボーイズラブ）作品だから」、そして見たけれど途中で視聴をやめてしまった人からは「思ってた手越と違った」という“見ない理由”が返ってきた。

『ぼくたちん家』は、50歳の心優しきゲイの動物飼育員・波多野玄一（及川光博）が、クールなゲイの中学校教師・作田索（手越祐也）に恋をする。そこに作田の教え子の中学生・楠ほたる（白鳥玉季）が同じアパートに住む玄一に3000万円で父親のフリをしてもらえないかと願い出る――といった物語だ。

これは一見すると、BLとくくられがちな内容である。

もちろん、BLドラマには一定のニーズがある。一方で、本作に関しては「BLなのか」と思ってしまった層が、視聴前から離れていってしまっている印象だ。