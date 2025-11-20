｢今日は帰って！｣幸せ感じ中の彼に彼女がブチ切れたワケ――3つのケースで考える婚活で｢怒りのスイッチを持つ人｣を見抜くコツ

婚活で順調に真剣交際に入り、“結婚が見えてきた”と思っていた矢先、あることをきっかけに突然相手が怒りを爆発させ、交際終了を告げてくることがある。あるいは、成婚退会後に「結婚はできない」と婚約解消を言い出すケースがある。

それまで穏やかで誠実に見えていた相手が、豹変した原因はなんなのか。

仲人として婚活現場に関わる筆者が、婚活者のリアルな声を交えながら婚活を考えていく連載。今回は、相手が突然キレて関係が終焉した3つの実例から、“なぜ彼ら（彼女ら）は怒りを抑えられなかったのか”、 “その予兆をどう見抜いたらよいのか”を考えてみたい。

笑顔が一瞬で怒りに変わった

たつお（43歳・仮名）は、みさこ（39歳・仮名）と真剣交際に入り、順調にデートを重ねていた。手をつないだり、別れ際にハグをしたりと、結婚に向かって2人の距離を縮めていたようだった。

一人暮らしの長いみさこは、「普段の食事は無駄なお金を使わないように自炊、会社にもお弁当を持っていっている」という。そうした経済観念がしっかりしているところにも、たつおはひかれていた。

ある日のデートで、初めてみさこの自宅を訪れることになった。

「簡単にランチを作るね」とパスタとサラダ、手作りスイーツを用意して、もてなしてくれた。どれも、本当においしかった。