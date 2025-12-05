大河《べらぼう》の主人公･蔦屋重三郎。彼を｢優秀な経営者｣たらしめた"驚異の発想力"　漫画｢学習まんが　世界の伝記NEXT　蔦屋重三郎｣（第3回）

『学習まんが 世界の伝記NEXT 蔦屋重三郎』©おおつきべるの・はのまきみ／SHUEISHA 2024
歌麿、写楽、北斎を仕掛けた江戸のカリスマ出版人――。
大人の教養、学びなおしにも最適！ 2025年大河ドラマの主人公・蔦屋重三郎の生涯を美しい絵、引きこまれるストーリーで、わかりやすく描いた学習まんが！
『蔦屋重三郎（学習まんが 世界の伝記NEXT）』（集英社）。書影をクリックすると集英社のサイトにジャンプします
260年間も平和な治世が続いた江戸時代。それは庶民の文化が花開いた時代でもありました。
そんな江戸時代の中ごろに生まれた蔦重こと蔦屋重三郎は、時代を読む確かな目と熱意と誠実さとで培った人脈をいかし、軒先を間借りして始めた貸本屋をたった10年で江戸を代表する本屋、版元に成長させます。
その後も幕府の出版統制にあらがいながら、江戸っ子たちが楽しめる本や浮世絵を世に送り出しつづけました。
江戸の町民文化の最先端を走りつづけた本屋、蔦重が見いだした作家たちの作品は、時代や国をこえ、多くの人々を楽しませることになるのです。
『学習まんが 世界の伝記NEXT 蔦屋重三郎』（集英社）よりお届けします。
著者フォローすると、おおつきべるのさん・はのまきみさんの最新記事をメールでお知らせします。
著者フォロー
フォローした著者の最新記事が公開されると、メールでお知らせします。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。
おおつきべるの / Beruno Ohtsuki
ゲームのキャラクターデザインやイラストを中心に手掛け、ファンタジーや歴史、伝記を題材にした漫画も多く執筆。キャラクターデザインに『幻想水滸伝〜紡がれし百年の時〜』、『大航海時代V』ほか。漫画作品に『ファイナルファンタジーXI〜Boy meets Girl〜』（全5巻・KADOKAWA）、『世界の伝記NEXT 蔦屋重三郎』（集英社）ほか。
https://x.com/bell_o2
著者フォロー
フォローした著者の最新記事が公開されると、メールでお知らせします。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。
はのまきみ / Makimi Hano
著書に『全力おしゃれ少女☆ツムギ』（集英社みらい文庫）『脳研ラボ』（集英社オレンジ文庫）ほか。シナリオ担当作品に『学習まんが 世界の伝記NEXT 紫式部』『学習まんが 世界の伝記NEXT 蔦屋重三郎』など。
https://www.facebook.com/makimihano/
無料会員登録はこちら
ログインはこちら