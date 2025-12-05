大河《べらぼう》の主人公･蔦屋重三郎。彼を｢優秀な経営者｣たらしめた"驚異の発想力"　漫画｢学習まんが　世界の伝記NEXT　蔦屋重三郎｣（第3回）

✎ 1 ✎ 2 ✎ 3
おおつきべるの : イラストレーター・漫画家はのまきみ : 小説家・シナリオライター
2025/12/05 10:30
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
『学習まんが 世界の伝記NEXT 蔦屋重三郎』
『学習まんが 世界の伝記NEXT 蔦屋重三郎』©おおつきべるの・はのまきみ／SHUEISHA 2024

歌麿、写楽、北斎を仕掛けた江戸のカリスマ出版人――。

大人の教養、学びなおしにも最適！ 2025年大河ドラマの主人公・蔦屋重三郎の生涯を美しい絵、引きこまれるストーリーで、わかりやすく描いた学習まんが！

蔦屋重三郎（学習まんが 世界の伝記NEXT） (集英社児童書)
『蔦屋重三郎（学習まんが 世界の伝記NEXT）』（集英社）。書影をクリックすると集英社のサイトにジャンプします

260年間も平和な治世が続いた江戸時代。それは庶民の文化が花開いた時代でもありました。

そんな江戸時代の中ごろに生まれた蔦重こと蔦屋重三郎は、時代を読む確かな目と熱意と誠実さとで培った人脈をいかし、軒先を間借りして始めた貸本屋をたった10年で江戸を代表する本屋、版元に成長させます。

その後も幕府の出版統制にあらがいながら、江戸っ子たちが楽しめる本や浮世絵を世に送り出しつづけました。

江戸の町民文化の最先端を走りつづけた本屋、蔦重が見いだした作家たちの作品は、時代や国をこえ、多くの人々を楽しませることになるのです。

学習まんが 世界の伝記NEXT 蔦屋重三郎』（集英社）よりお届けします。

この記事の漫画を読む(13ページ)

著者フォローすると、おおつきべるのさん・はのまきみさんの最新記事をメールでお知らせします。

おおつきべるの イラストレーター・漫画家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

おおつきべるの / Beruno Ohtsuki

ゲームのキャラクターデザインやイラストを中心に手掛け、ファンタジーや歴史、伝記を題材にした漫画も多く執筆。キャラクターデザインに『幻想水滸伝〜紡がれし百年の時〜』、『大航海時代V』ほか。漫画作品に『ファイナルファンタジーXI〜Boy meets Girl〜』（全5巻・KADOKAWA）、『世界の伝記NEXT　蔦屋重三郎』（集英社）ほか。
https://x.com/bell_o2

この著者の記事一覧はこちら
はのまきみ 小説家・シナリオライター

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

はのまきみ / Makimi Hano

著書に『全力おしゃれ少女☆ツムギ』（集英社みらい文庫）『脳研ラボ』（集英社オレンジ文庫）ほか。シナリオ担当作品に『学習まんが　世界の伝記NEXT　紫式部』『学習まんが　世界の伝記NEXT　蔦屋重三郎』など。
https://www.facebook.com/makimihano/

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
水素ビジネス　離陸への苦闘
新着あり
どうなる？日本のコメ
新着あり
SaaSの死は本当か
2026年大予測①政治・経済編
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事