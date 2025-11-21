吉原生まれの江戸っ子｢蔦屋重三郎｣。大河『べらぼう』の主人公でもある彼の幼少期とは 漫画｢学習まんが 世界の伝記NEXT 蔦屋重三郎｣（第1回）

歌麿、写楽、北斎を仕掛けた江戸のカリスマ出版人――。

大人の教養、学びなおしにも最適！ 2025年大河ドラマの主人公・蔦屋重三郎の生涯を美しい絵、引きこまれるストーリーで、わかりやすく描いた学習まんが！

260年間も平和な治世が続いた江戸時代。それは庶民の文化が花開いた時代でもありました。

そんな江戸時代の中ごろに生まれた蔦重こと蔦屋重三郎は、時代を読む確かな目と熱意と誠実さとで培った人脈をいかし、軒先を間借りして始めた貸本屋をたった10年で江戸を代表する本屋、版元に成長させます。

その後も幕府の出版統制にあらがいながら、江戸っ子たちが楽しめる本や浮世絵を世に送り出しつづけました。

江戸の町民文化の最先端を走りつづけた本屋、蔦重が見いだした作家たちの作品は、時代や国をこえ、多くの人々を楽しませることになるのです。

『学習まんが 世界の伝記NEXT 蔦屋重三郎』（集英社）よりお届けします。

著者フォローすると、おおつきべるのさん・はのまきみさんの最新記事をメールでお知らせします。

おおつきべるの イラストレーター・漫画家 著者フォロー 著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。 おおつきべるの / Beruno Ohtsuki ゲームのキャラクターデザインやイラストを中心に手掛け、ファンタジーや歴史、伝記を題材にした漫画も多く執筆。キャラクターデザインに『幻想水滸伝〜紡がれし百年の時〜』、『大航海時代V』ほか。漫画作品に『ファイナルファンタジーXI〜Boy meets Girl〜』（全5巻・KADOKAWA）、『世界の伝記NEXT 蔦屋重三郎』（集英社）ほか。

https://x.com/bell_o2 この著者の記事一覧はこちら