｢いったい何兆円の経済効果…？｣｢インバウンドはさらに増える？｣"江戸城天守再建"プロジェクト｢投資のプロ｣の驚きの見方

加藤 航介 : WealthPark研究所代表/投資のエバンジェリスト
2025/11/24 5:46
外国からの東京のイメージに「歴史建築物」が加わる意義は大きい（提供：一般社団法人IKIZAMA）
この記事の画像を見る(3枚)
いま日本では、インバウンド消費が自動車完成車に次ぐ第2の外貨獲得の手段となった。前編の「実現が見えてきた？『江戸城天守再建』計画の全貌」で紹介した、約370年の時を経て気運が高まる「江戸城天守の再建築」プロジェクトは、「投資立国における構造的な円安・インフレ」という問題への処方箋として、日本国民を守る城となりそうだ。
国内外の投資会社でファンドマネージャーや投資啓発などの要職を20年経験後、投資の研究と教育を行うWealthPark研究所を設立した加藤航介氏。
英米で10年を過ごし、世界30カ国以上での経済・投資調査の経験を持つ加藤氏が、「投資のエバンジェリスト」の視点より、「新しい日本」を考察する。

【この記事の前編】
→実現が見えてきた？｢江戸城天守再建｣プロジェクトの全貌｢3つの魅力｣は？｢3つの懸念｣に対する回答は？

インバウンド消費をより深く考えてみる

本記事の前半では、江戸城天守再建プロジェクトについて紹介した。それは充分に実現可能な話で、文化的にも経済的にも、未来の日本への大きな贈り物になることだろう。

ただし、実際に「再建する、再建しない」は日本人の民意としての選択に委ねられ、そのためには広い視野を持った議論が必要と思われる。

経済的な視点では、インバウンド消費でのオーバーツーリズム問題だけでなく、投資立国における日本経済の構造の理解、さらには歴史的・世界的に見た産業の視点などが必要となってくるだろう。

本記事では、江戸城天守再建プロジェクトについて建設的な議論をするため、以下の3つの経済・産業的な視点について考察、紹介していきたい。

1. 過去と未来、100年における日本の世界での規模感
2. 投資立国における「海外からの儲け」の日本への環流
3. 外国旅行は世界的な成長産業

では早速、世界のなかでの日本の現在のポジションから見ていこう。

