｢いったい何兆円の経済効果…？｣｢インバウンドはさらに増える？｣"江戸城天守再建"プロジェクト｢投資のプロ｣の驚きの見方

国内外の投資会社でファンドマネージャーや投資啓発などの要職を20年経験後、投資の研究と教育を行うWealthPark研究所を設立した加藤航介氏。

インバウンド消費をより深く考えてみる

本記事の前半では、江戸城天守再建プロジェクトについて紹介した。それは充分に実現可能な話で、文化的にも経済的にも、未来の日本への大きな贈り物になることだろう。

ただし、実際に「再建する、再建しない」は日本人の民意としての選択に委ねられ、そのためには広い視野を持った議論が必要と思われる。

経済的な視点では、インバウンド消費でのオーバーツーリズム問題だけでなく、投資立国における日本経済の構造の理解、さらには歴史的・世界的に見た産業の視点などが必要となってくるだろう。

本記事では、江戸城天守再建プロジェクトについて建設的な議論をするため、以下の3つの経済・産業的な視点について考察、紹介していきたい。

1. 過去と未来、100年における日本の世界での規模感

2. 投資立国における「海外からの儲け」の日本への環流

3. 外国旅行は世界的な成長産業

では早速、世界のなかでの日本の現在のポジションから見ていこう。