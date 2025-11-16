｢まるでデンジとレゼがそこにいるみたい｣ 大ヒット中『チェンソーマン レゼ編』の舞台に"そっくりな街"が都内にあった【すでに聖地化】

アニメーション映画『チェンソーマン レゼ篇』が世界的ヒットとなっています。

原作は、藤本タツキさんの『週刊少年ジャンプ』（2019年～）連載のアクション漫画で、単行本のシリーズ累計発行部数は3100万部を突破。22年にはテレビアニメ化され、そして25年、満を持して映画化となりました。

主人公は、「チェンソーの悪魔」の力を手に入れたダークヒーロー「デンジ」。文字通り、凶器としての「チェンソー」が登場し、作者によると、往年のホラー映画『悪魔のいけにえ（原題：The Texas Chain Saw Massacre）』からも影響を受けているといいます。

『チェンソーマン』の舞台となった街はどこなのか

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は9月19日に公開され、週末観客動員ランキングは7週連続1位となり、公開から約2カ月が経った11月10日現在の観客動員数は543万人、興行収入は83億円を超える勢いとなっています。

また、アメリカ（北米）やフランス、アジア各国などでも上映されており、特に10月24日に公開されたアメリカでは、週末興行収入が1725万ドル（約25億円）で初登場1位を獲得したという快挙です。

そんな劇場版の舞台となった街が「都内の某所にそっくり」とファンの間で囁かれています。