独フォルクスワーゲンが新興EV｢小鵬汽車｣のAI半導体を採用､運転支援システムの中核に。中国のスマート運転技術が世界をリード

ドイツの自動車大手、フォルクスワーゲングループ（VW）は中国の新興EV（電気自動車）メーカー、小鵬汽車（シャオペン）が独自開発したAI（人工知能）半導体チップ「図霊（チューリング）」と先進運転支援システム（ADAS）を採用する。両社で共同開発中のVWブランド車に搭載する計画だ。小鵬汽車が11月5日に開催されたテック関連イベントで明らかにした。

両社は、2023年7月に技術協力の枠組み合意を締結。同時に、VWは小鵬汽車に約7億ドル（約1080億円）を出資、4.99%の株式を取得して戦略的パートナーシップを強化した。こうした提携関係をもとに自動車用の「電気/電子（E/E）アーキテクチャー」や、小鵬汽車の既存プラットフォーム（車台）をベースとした2車種のEVモデルの共同開発を進めてきた。

「26年発売のVW新モデルに搭載」

小鵬のAIチップとADASについて、小鵬汽車の顧宏地・副董事長兼共同総裁（副会長兼共同社長に相当）は、「まず26年に発売予定のVWの新型モデルに導入する。将来のラインナップの拡充やEV以外のモデルへの応用については、今後の状況を見ながら判断する」と明言した。

AIチップ「チューリング」は、25年7月に初めて小鵬汽車のモデルに採用され、現在は同社のSUVモデル「G7」の最上位グレードと新型「P7」の全グレードに搭載されている。これらのモデルは、すべて3基のチューリングを搭載している。