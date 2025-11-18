新モデル｢SC40｣を発表！｢たった1台だけ｣のフェラーリを作る｢スペシャル･プロジェクト｣プログラムの超世界

フェラーリが展開する、ユニークなビジネスを紹介しよう。

「スペシャル・プロジェクト」プログラムといい、世界で1台だけのモデルを顧客の要望に応じて作りあげるものだ。

2025年10月に発表された「SC40」は、やはり「ひとりの顧客のためにデザイン・製造される最もエクスクルーシブ」なモデルだ（プレス向けリリースより）。

「F40」を想起させるシャープなライン

SC40を注文した顧客が、どんなオーダーを出したか。具体的な内容はあきらかにされていないが、フェラーリによれば「F40へのオマージュ」だという。

「F40」は、1987年にフェラーリの40周年を記念して生産されたスーパースポーツ。

カロッツェリア・ピニンファリーナが手がけた個性ゆたかなボディと、キャビン背後にミドシップされたパワフルなエンジンによる高い走行性能で、おおいに話題になり、いまでも高い人気を誇る。

F40の「F」はフェラーリを意味していたが、SC40の「SC」は、意味が明確にされていない。スペシャルコンセプトという説もある。

「SC40はF40を想起させるシャープで角ばったラインを持ちながらも、柔らかな面のつながりを巧みに融合させた」と説明される。

F40を特徴づけていたのは、エモーショナルな抑揚を抑えたボディ面づくり、前進したキャビン、合成樹脂製のリアウインドウ、車体側面のエアインテーク、そしてアーチ型の巨大なリアウイングなど。

SC40も、F40を知っている人が見ると、上記の要素に新しい解釈を加えて採用していると知れるのではないだろうか。

車体側面には、ターボチャージャーを冷却するインタークーラーのためのエアインテークが設けられている。白色の車体に黒色で強調されたインテークは、かなり目を惹く。