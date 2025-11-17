〈本業上回る稼ぎぶり〉コーエーテクモ､｢驚異の運用益｣の裏で進む "脱カリスマ" 凄腕投資家･襟川恵子名誉会長ありきの体制から変われるか

驚異の運用益はいつまで続くのか。

「信長の野望」や「三國志」シリーズなどを手がけるゲーム会社、コーエーテクモホールディングスは10月27日、2026年3月期第2四半期決算を発表した。売上高は313億円（前年同期比11.2％減）、営業利益は80億円（同25.2％減）だった。

大型新作の発売が下期に集中している一方で、モバイル分野での売り上げが減少したため、前年同期比では営業減益となったが、既存タイトルのリピート販売が増加したことなどから期初予想（売上高300億円、営業利益50億円）は上回って着地した。

その中で投資家からの注目を集めたのは、好調な営業外収益だ。日米の相場の上昇や円安が進んだことも追い風に、第2四半期までの営業外収益は98億円と、本業のもうけを示す営業利益を上回った。その結果、経常利益は178億円（同15.3％減）と、期初予想の80億円の倍以上に膨らんだ。

恵子名誉会長の投資術で経営を下支え

コーエーテクモHDは、毎期の利益のうち、ゲームビジネスへの投資後の余剰資金を積極的に運用し、巨額の営業外収益を生み出してきた。

この資金運用を主導してきたのが、天才投資家として知られる襟川恵子名誉会長だ。

18歳から株式投資を始めた恵子氏は、夫である襟川陽一会長とコーエーの前身となる「光栄」を創業した後も、長年にわたりその手腕を発揮。継続的に運用益を上げることによって、ヒット予測を立てにくく、変動が大きいゲーム事業を主軸とする会社の経営を下支えしてきた。

かつては資産運用を一手に担っているとされてきた恵子氏も今年で76歳。会社側はかねて次世代への継承を課題と認識し、ここ数年で取り組みを進めてきた。