孔子の｢13年転職失敗｣とイエスの｢社内改革頓挫｣…偉大な教祖の"不遇すぎたキャリア"と"逆転のブランド戦略"

「起業家の成功」と聞いて、私たちはどのような姿を思い浮かべるだろうか。一代で巨大な組織を築き上げ、富と名声を手に入れ、その絶頂期に生涯を終える姿かもしれない。

しかし、人類史に最も大きな影響を与えた「創業者」たちのキャリアは、必ずしもそのような華々しいものばかりではなかった。

本記事では、同書から孔子とイエス・キリストのケースを抜粋・再編集し、彼らがいかにして「キャリアの失敗」を乗り越え、その思想を世界に届けたのか、その「逆転の事業承継戦略」に迫る。

孔子は、「プロ経営者（宰相）」として「一流企業（国家）」に仕える夢を生涯追い続けましたが、重要プロジェクトに失敗。10年以上にわたる転職活動も実らず、「夢破れた教育者」として静かに世を去りました。

イエスは、自らが所属する「伝統企業（ユダヤ教）」の社内改革を訴えるも、既得権益層との深刻な対立の末、最後は組織から「懲戒免職（十字架刑）」ともいえる形でその生涯を終えました。

では、なぜ彼らの「事業」は、創業者の死という最大の危機を乗り越え、世界を席巻するほどの巨大な思想体系へと成長できたのでしょうか。

その答えは、創業者本人の功績以上に、彼らの死後に登場した「2代目」ともいうべき後継者たちの、卓越した「事業承継」と「ブランド戦略」にありました。

ケース1：孔子―― 「不遇の教育者」から「経営の神様」へ

まず、儒教の開祖である孔子のケースから見ていきましょう。彼の人生は、現代のビジネスパーソンの価値観に照らせば、「不遇」の一言に尽きます。