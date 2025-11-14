｢『ドンペン』の悪夢がまた…｣｢変える意味ある？｣ JR東日本《Suicaのペンギン変更》考えうる"悪手すぎる選択"をした背景

西山 守 : マーケティングコンサルタント、桜美林大学ビジネスマネジメント学群准教授
2025/11/14 6:30
Suica
25年近くにわたり親しまれてきたJR東日本のSuicaのペンギン（画像：JR東日本公式サイトより）

JR東日本は、同社の電子マネー「Suica」のイメージキャラクターのペンギンが2026年度末で“卒業”し、新しいキャラクターに変更になることを発表した。

26年秋に「モバイルSuica」アプリに新たなコード決済機能を搭載するなど、サービスを大幅拡充する計画があり、それに伴ってキャラクターの変更を決定したとのことだ。

ペンギンのキャラクターは、01年のSuica導入とともに登場した。四半世紀にわたって愛されてきただけに、多くの人々から“卒業”を惜しむ声が出ており、卒業撤回を求めるオンライン署名まで立ち上がっている状況だ。

キャラクターを変更する必要性は本当にあるのだろうか？

ドン・キホーテの「ドンペン」の引退は撤回されたが…

ペンギンキャラクターの引退で思い出されるのが、22年に起きた大手ディスカウントストアのドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」の引退騒動だ。

ドン・キホーテは、オリジナルブランド「情熱価格」のさらなる浸透のために、ドンペンのキャラクターを「ド情ちゃん」に変更すると発表した。

これに対して、消費者から批判が殺到した。運営会社は緊急会議を開き、ドンペンの続投を決定、謝罪とともにキャラクター継続の発表を行った。

このドンペンのキャラクター変更騒動は、ネタ、つまりは話題作りための狂言だったのではないか？ という疑問も飛び交ったのだが、会社側はネタ説を否定している。

ドン・キホーテ
当時のツイッターの公式アカウントで「『ドンペン』から『ド情ちゃん』に交代する事が決定いたしました」と発表したドン・キホーテ（画像：同社公式アカウントより）
