勉強した方が長生きする！？最新研究で明かされた｢なんで勉強するの？｣の目からウロコすぎる答え

「なんで勉強しなきゃいけないの？」

これはおそらく、日本中の家庭、学校、学習塾で、数えきれないほど繰り返されてきた質問です。そして多くの親や先生が、そのたびに言葉に詰まり、明快な答えを出せずにきました。出世のため？ いい大学に行くため？ 将来困らないため？ もちろんそれも正解ですが、子どもたちを納得させるには弱い答えです。

ですがこの問いに、ひとつの「意外な答え」が、最新の研究によって提示されました。それは、「勉強をすればするほど、長生きできる」というものです。

世界中で証明された「教育年数と寿命の関係」

2018年に、人口学の世界的権威であるウォルフガング・ルッツ（Wolfgang Lutz）と、エンダレ・ケベデ（Endale Kebede）が共同で発表した論文があります。タイトルは『Education and Health: Redrawing the Preston Curve（教育と健康：プレストン曲線の描き直し）』です。

この研究では、1970年から2010年までの40年間にわたって、世界174カ国のデータを収集・分析しました。彼らが注目したのは、国民の「教育年数」と「平均寿命」の関係です。

実は1975年、経済発展と寿命の関係を描いた「プレストン曲線」という有名なモデルがありました。簡単に言えば「所得が上がると寿命も延びる」という関係です。ルッツたちはこの曲線を再検討し、「所得」だけでなく「教育年数」もプロットしてみたのです。

すると驚くべきことに、「教育年数」と「平均寿命」の関係のほうが、ずっと強く、そして直線的だったのです。