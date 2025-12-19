クリスマスディナーで｢カウンターにスマホを置く｣人は要注意！高級レストランで恥をかかずに贅沢を楽しむ方法をグルメジャーナリストが解説

東龍 : グルメジャーナリスト
2025/12/19 10:00
高級店のシェフ
最新の高級店でのマナーをご紹介します（写真：αR / PIXTA）
高級店で気になる服装やスマホのマナー。振る舞いが気になって肝心の食事を楽しめない…という経験をしたことがある方もいるのでは？
会食や記念日で高級店に足を運ぶ機会が増える年末を前に、ファインダイニングやホテルグルメを中心に活躍するグルメジャーナリストの東龍氏にその心構えを聞いた。
著者フォローをすると、新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

高級レストランのマナーは変容している

年末は会食や記念日で高級店に足を運ぶ機会が増える。こういった高級レストランに縁遠かったりすると、非日常的な体験ができる機会にもかかわらず、どのように振る舞ってよいかわからず、楽しむことが難しい。高級レストランに通い慣れていたとしても、迷ってしまうマナーは少なからずあるものだ。

近年はドレスコードや撮影、スマホの扱い、子連れの受け入れ、会計の段取りまで、昔に比べて変容している。何が正解なのかを決めるのは難しい時代と言えるが、大切なことは、レストランの方針を理解することとほかのゲストに配慮することだ。

一流レストランのスタッフであれば、基本的にゲストに恥をかかせないよう、さりげなくサポートしてくれる。ただ、そのためには細やかなコミュニケーションが必要であり、さまざまな場面での“一言”が大切だ。予約時や入店時など、できるだけ早い段階で「フレンチは初めてなんです」「こういった店にはあまり来たことがなくて……」「大切なデートで予約しました」と素直に伝えれば、サービススタッフは微笑ましく思い、最大限の力を貸してくれる。

次ページまずは服装
