｢え､これも筋肉によい影響があるの？｣意外な食生活のポイント《毎日の食事をひと工夫すれば筋肉も骨も強くなる》簡単･お手軽なヒント

50代を過ぎると「何もないところでつまずく」「突然よろけてヒヤリとする」「手すりがないと階段の上り下りが不安」……。そんなことが増えてきたら、もしかして足腰の衰えのサインかもしれません。

筋肉は、特別に意識して運動や食事をしないかぎり、通常は年齢を重ねるにしたがって減少していきます。骨についても同じ。骨密度が低下して骨が弱くなり、関節の柔軟性や可動域も減少していきます。そんな筋肉と骨がともに衰えることにより、バランスを保つことが難しくなって、つまずいたり転んだりすることが多くなってくるのです。

筋肉を強くするカギはやっぱり肉‼

たんぱく質は、骨と筋肉の両方を構成する主要な成分です。このたんぱく質をしっかりとるためにおすすめしたいのが、肉豆腐。

肉豆腐は、筋肉を強くするために有効な食品といえます。その理由は、肉と豆腐という2つの主要な食材に、筋肉の成長や維持に不可欠な栄養素が豊富に含まれているからです。