日本初｢イスラエル式OJT｣は障害者雇用を変えるか､カフェ全体が｢職業訓練施設｣､実戦で就労能力養う

グレーを基調とした外壁からアンティーク調のランプが突き出し、閑静な住宅街の一角を照らす。どこかヨーロッパの風景を思わせる喫茶店「GOOD THE GOOD（グッドザグッド）」が10月、さいたま市大宮区にオープンした。

表向きは今どきはやりの「SNS映えしそうな店」だが、実はもう1つの顔がある。店舗運営のオペレーションを担うのは、重度の精神障害者たち。ここは、彼らが一般就労に必要な能力を身につけるための訓練施設なのだ。

モデルとしたのは、イスラエルの非営利団体「シェクロトブ・グループ（STG）」が同国内で展開する「リアルジョブ・トレーニング」。参加した障害者の35％以上を就職に結びつけるプログラムで、日本での導入は初めてという。

「1軒のカフェ」として勝負

その手法は文字どおり「実戦」に尽きる。STGはカフェや古着店、古書店をチェーン展開。いずれも接客や品出し、調理などの多彩な業務を精神障害者が担う。いわば店舗そのものが職業訓練施設となっており、利用者は「OJT」で技能を磨いていく。古書店はイスラエルでシェア3位の規模という。

日本にも企業や福祉施設が運営し、障害者の雇用創出を押し出す飲食店は存在する。ただ、STGは訓練施設であることを積極的にアピールしない。店員が障害者だと気づかずに利用する客が大多数で、単に「良い店」だから選ばれているのだ。

グッドザグッドの小洒落た雰囲気も、これにならったものだ。運営するスタートライン社（東京都三鷹市）の西村賢治社長は「あくまでも1軒のカフェとして勝負できるよう、スタッフには努力してもらう。メニュー開発にもこだわった」と語る。