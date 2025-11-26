｢熟年離婚が怖い｣｢子どもに嫌われる｣60代男性の悩み。パートナーや子どもに依存しないで生きるには？精神科医･和田秀樹氏の処方箋

医療の発達により平均寿命が飛躍的に延び「人生100年時代」となった現代、高齢者専門の精神科医・和田秀樹氏によれば、「人生後半をむかえた人々は、喪失に対する心得にも変化が必要」とのこと。

かつて「老後の始まり」だった60代は、現代では「人生の新しい章の始まり」であると同時に、「家族や友人との付き合いがガラリと変わる転換期」でもある。つまり、喪失感の塊が襲いかかってくる年代だといいます。

質問）変わってしまった妻。熟年離婚を切り出されそう

若い頃から、仕事一筋で生きてきました。やっと定年を迎え、子どもたちも独立しました。これからは同世代の妻とふたり、ゆっくり旅行など、のんびりとした時間を過ごせると楽しみにしていたのですが……。

専業主婦の妻は、どちらかというとおとなしく、私が決めたことになんでも乗ってくれる受身なタイプでした。ところが現在、地元の趣味サークルやボランティア活動に積極的に参加していて、毎日のように出かけています。まるで私のいない人生を楽しんでいるかのようにすら感じます。

先日「一緒に温泉旅行でも行かないか」と誘ったのですが、あっさり「予定が詰まってるから無理」と断られてしまいました。まさか自分が必要とされない日が来るとは思いませんでした。

「家族のために」と一生懸命働いてきたのに。最近は面倒くさがられている気もして、熟年離婚を切り出されないか心配する毎日です。変わってしまった妻に、どう接していけばいいでしょうか。（60代後半・男性）

突然変わったのではない

仕事一筋で来られた方ほど、定年を機に「これからは家族を大切に」「夫婦でのんびり」と願う傾向が見られます。ですが実際には、思い描いた通りにならないことも多く、そのギャップが喪失感として表れる。

家族に関する喪失感も、定年以降に深刻になることの多い問題ですね。