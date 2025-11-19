｢人生100年時代｣の喪失感と向き合う。60代男性の｢薄毛･中高年太りでおしゃれが楽しめない｣の悩みに精神科医･和田秀樹氏の処方箋は？

医療の発達により平均寿命が飛躍的に延び「人生100年時代」となった現代、高齢者専門の精神科医・和田秀樹氏によれば、「人生後半をむかえた人々は、喪失に対する心得にも変化が必要」とのこと。

かつて「老後の始まり」だった60代は、現代では「人生の新しい章の始まり」であると同時に、「家族や友人との付き合いがガラリと変わる転換期」でもある。つまり、喪失感の塊が襲いかかってくる年代だといいます。