｢自分でやったほうが早い｣｢いい結果を出せると思えない｣…"部下に仕事を任せない"上司がしがちな"言い訳"とその裏側にある心理

優秀なプレイヤーほど、リーダーになると「任せられない病」に陥りやすい――。

日本電気株式会社（NEC）で1000人規模のプロジェクトを何度も率いてきた五十嵐剛氏は、そんなリーダーの“任せることへの苦手意識”を取っ払うためには、「任せる技術」だけではなく、メンバーを信じ抜く「任せる勇気」が必要だと語る。

「適任者がいない」と嘆くリーダー

リーダーがよく頭を悩ませる問い。

「誰に任せるか」

ここに苦戦し、結局「任せられる人がいない」と嘆く人が後を絶ちません。私自身も、かつてはそうでした。

「自分ばかりが忙しくて、メンバーは成長しない」

「結局、誰に任せても期待以上の成果が出ない」

このように「任せたくても任せられない理由」は、メンバーの能力不足のせいだと思い込んでいたのです。しかし、あるとき、気づきました。「任せられる人を探す」こと自体が、根本的な間違いである、と。