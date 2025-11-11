【2030年からAI失業が一気に加速する可能性】ホワイトカラーの仕事が代替されやすい／求められるのは“ディレクション力”／価値観の変化は教育にも影響／“不平不満”が大事／未来は純粋機械化経済が到来?

米マッキンゼーの予測では「2030年までに世界の最大8億人がAIの普及によって仕事を失う可能性がある」と指摘している。すでに米国では「コーディングエージェント」の普及でホワイトカラーの若者の就職難が起きるなど、AIによる失業の動きは現実化している。さらにテスラ社が二足歩行の人型ロボットを開発しており、今後はブルーカラーの職業にも影響が及ぶのは必至だ。この先、生成AIどのような職業が代替されるのか。一方、生き残る人材はどんな“強み”を持つのか。必然となったAIと人間の共生社会について、経済学者である井上智洋 駒澤大学准教授に聞く。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:09 本編

02:45 「AI失業」執筆のきっかけ

04:15 本日のテーマ

04:36 AIに仕事を奪われるのはどんな職業?

04:52 2025年の生成AIを取り巻く環境

07:44 ホワイトカラーの仕事が代替される?

11:44 2030年から“AI失業”が加速

14:10 二足歩行ロボットの登場

20:07 AI時代に生き残るのは“こんな人”

20:32 AIにない“強み”とは?

24:57 “価値観の変化”は教育にも影響

28:45 今日からできること

32:45 AIと人間は共生可能?未来はどうなる?

32:53 未来の人間社会

39:40 人間にできることは何か

40:27 本日の“気づき”

【出演者】

井上 智洋（いのうえ・ともひろ）

経済学者 駒澤大学経済学部准教授

慶應義塾大学環境情報学部卒業、早稲田大学大学院経済学研究科で2011年博士号取得。2017年より現職。マクロ経済学や経済成長理論、人工知能が経済に与える影響の研究に取り組む。著書に「人工知能と経済の未来」（文藝春秋）、「ヘリコプターマネー」（日本経済新聞出版社）、「AI失業 生成AIは私たちの仕事をどう奪うのか?」（SB新書）

北村 麗（きたむら・うらら）

フリーアナウンサー・気象予報士

早稲田大学政治経済学部卒業後、岡山放送にアナウンサーとして入社。経済番組のキャスター、バラエティ番組のMCなどを担当後、フリーアナウンサー、気象予報士として活動。

撮影・編集：秋葉俊祐、昼間將太、田中険人

サムネイル画像：PIXTA

※動画内のデータは収録時点（2025年10月21日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / / toyokeizai

TikTok： / / toyokeizaionline

Instagram： / / toyokeizaionline

◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。