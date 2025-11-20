｢こんなにきれいなのは信じられない｣東京ステーションホテルのハウスキーピングを見学した他社が驚くワケ

重要文化財・東京駅丸の内駅舎の中で100年以上にわたり多くのゲストに愛され続け、2012年の再開業後は驚異のリピーター率40％を誇る東京ステーションホテル。

入社3年目のスタッフから総支配人まで、11のStoryから見えてくる名門ホテルの「100年先を目指す」唯一無二のおもてなしとは？

日々ゲストを迎え入れる上で欠かすことのできない「ハウスキーピング」のStoryから、一部抜粋してお届けします。

ハウスキーピング「レジェンド」の存在

ここまでハウスキーピングが褒められるホテルはない。周囲のスタッフから、そんな声が飛んでくることも少なくないという。実際に、宿泊客などからのお褒めのコメントがバックヤードの従業員食堂前に貼（は）り出されることがしばしば。

「かつて勤務していた外資系ホテルでは、一つの部屋のハウスキーピングは45分で、と命じられていました。それがチェーンのスタンダードだと。東京ステーションホテルでは、部屋の大きさにもよりますが、おおよそ70分かけて清掃しています。時間をかけて、細かなところまで清掃スタッフに見てもらっています」

こう語るのは、ハウスキーピングマネージャーの福田年史（ふくだとしふみ）だ。そしてもう一つ、ハウスキーピングのレベルをめぐって福田が指摘するのが、〝レジェンド〞の存在である。

「ずっとハウスキーピングのスタッフをされていて定年。でも、その技術を失うのは惜しいということで、シニア雇用で活躍いただいている女性がいらっしゃるんです。今はもう70歳を超えています」

南郁子（みなみいくこ）。他のホテルから、南のベッドメイクが見たいと見学に来るほどだという。

「まさにハウスキーピングのプロフェッショナルですね。先生です。手がアイロンみたいで、彼女がシーツを整えると本当に美しいんです。伸ばすためのコツがあるんですが、それでもレベルが違う」