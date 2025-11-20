｢こんなにきれいなのは信じられない｣東京ステーションホテルのハウスキーピングを見学した他社が驚くワケ
ハウスキーピング「レジェンド」の存在
ここまでハウスキーピングが褒められるホテルはない。周囲のスタッフから、そんな声が飛んでくることも少なくないという。実際に、宿泊客などからのお褒めのコメントがバックヤードの従業員食堂前に貼（は）り出されることがしばしば。
「かつて勤務していた外資系ホテルでは、一つの部屋のハウスキーピングは45分で、と命じられていました。それがチェーンのスタンダードだと。東京ステーションホテルでは、部屋の大きさにもよりますが、おおよそ70分かけて清掃しています。時間をかけて、細かなところまで清掃スタッフに見てもらっています」
こう語るのは、ハウスキーピングマネージャーの福田年史（ふくだとしふみ）だ。そしてもう一つ、ハウスキーピングのレベルをめぐって福田が指摘するのが、〝レジェンド〞の存在である。
「ずっとハウスキーピングのスタッフをされていて定年。でも、その技術を失うのは惜しいということで、シニア雇用で活躍いただいている女性がいらっしゃるんです。今はもう70歳を超えています」
南郁子（みなみいくこ）。他のホテルから、南のベッドメイクが見たいと見学に来るほどだという。
「まさにハウスキーピングのプロフェッショナルですね。先生です。手がアイロンみたいで、彼女がシーツを整えると本当に美しいんです。伸ばすためのコツがあるんですが、それでもレベルが違う」
