延べ375名｢海外大学合格｣で断トツの広尾学園､人気高の現在地…AP（アドバンスト･プレイスメント）プログラムに注力する理由とは

東京大学の18名を含む国立公大学79名、医学部医学科94名、早慶上智ICUが378名。これが2025年、私立「広尾学園」の卒業生の大学合格者数実績である。紛れもない進学校である。

国内の高校で断トツ「海外大学合格者数」

しかし、同校にはもっと驚くべき375名という数字がある。25年の海外大学合格者数で、同校としても過去最多の記録となる数字である。大学合格者数ランキングを発表している「インターエデュ」によれば、国内の高校では断トツだ。

といっても同校の25年3月の卒業生は272名なので、375名が海外大学に合格して進学しているというのでは計算が合わない。前述の国内大学合格者数も同じだが、併願も多いので、あくまで延べ人数ということになる。つまり、1人が何校もの合格通知を手にしているということだ。

実際に海外大学を受験したのは49人で、うち43人が海外大学に進学しているという。海外大学に合格しても、最終的に国内大学を選択した生徒もいたからである。