｢オリオン座｣｢しし座｣｢北斗七星｣…おなじみの星座たちは､数万年後に"どんな形"に見えているのか？

日増しに空気が澄み星空がきれいな季節になってきました。夜空を見上げればおなじみの「オリオン座」が簡単に見つけられるかと思いますが、宇宙物理学者の佐藤勝彦氏によれば、残念ながら西暦5万年には、英雄オリオンの肩幅は今よりもだいぶ狭くなってしまうそうです。

「真北にあって動かない」はずの北極星

みなさんよくご存じの「北極星」の未来についてお話ししましょう。

夜空の星を長時間見ていると、東から昇って南を通り、西に沈んでいくのがわかります。また、北の空の星は、沈むことなく反時計回りにくるくると回っています。唯一、その中心にある北極星だけが、動くことがありません。

こうした星の動き（日周運動）は、地球が自転しているために起こる「見かけ」の動きであって、実際に星や夜空が動いているわけではないのはご存じですよね。そしてこぐま座アルファ星という2等星が、たまたま地球の地軸（自転軸）を北の方向に伸ばした先にあるので、これを北極星と呼んでいます。