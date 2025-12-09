｢オリオン座｣｢しし座｣｢北斗七星｣…おなじみの星座たちは､数万年後に"どんな形"に見えているのか？
日増しに空気が澄み星空がきれいな季節になってきました。夜空を見上げればおなじみの「オリオン座」が簡単に見つけられるかと思いますが、宇宙物理学者の佐藤勝彦氏によれば、残念ながら西暦5万年には、英雄オリオンの肩幅は今よりもだいぶ狭くなってしまうそうです。
他にも「しし座」のライオンの顔が長くなり、「北斗七星」のひしゃくの柄が折れてしまったり……。気が遠くなるほどの未来に夜空を彩るそんな星座の姿について、佐藤氏の著書『眠れなくなる未来の宇宙のはなし』から、一部を抜粋・編集してお届けします。
「真北にあって動かない」はずの北極星
みなさんよくご存じの「北極星」の未来についてお話ししましょう。
夜空の星を長時間見ていると、東から昇って南を通り、西に沈んでいくのがわかります。また、北の空の星は、沈むことなく反時計回りにくるくると回っています。唯一、その中心にある北極星だけが、動くことがありません。
こうした星の動き（日周運動）は、地球が自転しているために起こる「見かけ」の動きであって、実際に星や夜空が動いているわけではないのはご存じですよね。そしてこぐま座アルファ星という2等星が、たまたま地球の地軸（自転軸）を北の方向に伸ばした先にあるので、これを北極星と呼んでいます。
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら