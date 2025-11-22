｢ブランド力ない｣｢勝てる戦場へ行く｣元Jリーガー（30）が見据えた"将来"。特殊清掃という仕事にキャリアチェンジした本当の訳《後編》

華やかに見えるアスリートだが、その輝けるときは短い。トレーニング方法やスポーツ医学の進歩により、以前よりも選手寿命が長くなっているとはいえ、多くの選手が30歳前後で第一線を退く。

日本のトップアスリートの大半は子どもの頃から競技に専念してきたため、スポーツ以外の世界とのつながりが少なく、アスリートのセカンドキャリアはスポーツ界の大きな問題となっている。

元Jリーガーの尾身俊哉さん（30）は、サッカーJ3のY.S.C.C（横浜スポーツ&カルチャークラブ）に在籍も4年で引退。その後起業し、会社を拡大させている。なぜ彼はうまくスタートダッシュが切れたのだろうか。

尾身さんのファーストキャリアを生かしたセカンドキャリア“戦術”を紹介する（この記事は前編・後編でお届けします。本稿は後編です）。

特殊清掃を選んだ理由

前編の一戸建ての次に、尾身さんが清掃に入ったのは、50代の男性が暮らしていた3階建てのマンション。

前回とは違い、2DKの部屋は整理整頓されていたが、最高気温が35℃を超える日が2週間以上続いていたこともあり、亡くなっていた場所は赤黒い体液でドロドロ。目に染みる腐敗臭と、想像以上に凄惨な現場だが、尾身さんは顔色1つ変えずに作業を進めていく。