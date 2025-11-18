｢最期は家で｣のはずが…後悔しない看取りのためにすべき準備。｢なんちゃって在宅診療｣を選ばないためのポイントとは？

山中 光茂 : しろひげ在宅診療所院長
2025/11/18 8:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
看護
「家で幸せに看取られる」ためには、どう生きて、何をすればいいのでしょうか？（写真：nonpii／PIXTA）
最期は家で――。誰もが望みながら、多くの人が叶えられないまま、この世を去っていきます。実際、在宅看取り率はこの10年間、15％前後で推移。これは先進国ではもっとも低い数字で、約80％の方が病院で最期を迎えているのです。
では、「家で幸せに看取られる」ためには、どう生きて、何をすればいいのでしょうか。山中光茂氏の著書『「家で幸せに看取られる」ための55のヒント』より、一部抜粋、編集してお届けします。

だから「今」を生きよう

「何て当たり前のことを言っているんだ」と思われるかもしれません。

「そんなの知っているよ」とも言いたくなるでしょうが、在宅診療で患者さんやそのご家族と接していると、「人は必ず死ぬ」ということがいかに受け入れられていないかを、いつも感じさせられます。

医師の立場からみると、老化や老衰は年齢に応じた自然な変化であり、患者さん本人も特に苦しんでいるわけではないのです。

ただ、「家族」となるとその「自然な変化」をなかなか受け止めることができないのが現実です。

次ページ今を大切にする。このことに尽きる
関連記事
特集一覧
グローバル日立の野望
新着あり
再燃！アート思考
レアアースショック
活況！PE投資の内幕
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事