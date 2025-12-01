【疲労度チェック付き】"戦略的休暇"の取り方。｢寝る･甘いものは逆効果｣｢疲労回復には技術が必要｣…ポイントは"ストレス対策"

「ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てます」「睡眠時間2～4時間」。そう発言し、身を粉にして働く高市早苗首相の姿に、頼もしさを感じる人は少なくないかもしれません。

しかし、適切に休暇を取る人のほうが、長時間労働する人より生産性が高いということが、科学的にも明らかになっています。「休まず働くのは美徳」「休むと迷惑をかける」といった思い込みが、あなたと、あなたが率いるチームの成果を奪っているとしたら――？

疲労度チェック

安心して休暇を取れる体質に変わり、休めるチームを作っても、肝心の休み方がわかっていなければ、有意義な休暇を過ごすことはできません。ここからは、「今の自分に合った」休暇の過ごし方、そして「戦略的な」休暇の取り方について考えていきましょう。

近年、「リカバリー経験」という概念が注目を集めています。仕事で蓄積されたストレスや疲労を、休息や余暇活動を通じて回復させる経験のことを指します。

心理的距離：仕事から物理的、心理的に離れること

リラックス：心身の活動量を低下させてくつろぐこと

熟達：余暇に自己啓発活動を行うこと

コントロール：余暇時間の使い方を自分で決められること

この4つの要素で、リカバリー経験は構成されます。