｢仕事が終わらないから休めない→休まないから疲れる→疲れるから効率が落ちる…｣負のループを断ち切る"戦略的休暇"という考え方

「ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てます」「睡眠時間2～4時間」。そう発言し、身を粉にして働く高市早苗首相の姿に、頼もしさを感じる人は少なくないかもしれません。

しかし、適切に休暇を取る人のほうが、長時間労働する人より生産性が高いということが、科学的にも明らかになっています。「休まず働くのは美徳」「休むと迷惑をかける」といった思い込みが、あなたと、あなたが率いるチームの成果を奪っているとしたら――？

働き方改革が進まない本当の理由

私は、メンタルヘルスの専門家として、これまでに約1000社の支援をしてきました。どの職場も働き方改革を掲げています。しかし現実は思ったように進んでいません。

業務量が変わらないのに残業制限をしているので、仕事が終わらず社員がこっそり残業をしている。部下に残業させられないからと、リーダーがメンバーの仕事を巻き取って長時間働く。年次有給休暇を5日取ることが義務になったものの、メンバーの疲労度は増すばかり……。

「改革」どころか「改悪」になってしまっているケースをよく見ます。