妻と後輩が同時期に妊娠し…子育てと仕事に奔走。"42歳男性アニメプロデューサー"の悲痛な叫び　漫画｢東京最低最悪最高！｣（第3集 第12話）

『東京最低最悪最高！』©鳥トマト／小学館
Web漫画サイト・ビッコミにて驚異の100万PV！
『東京最低最悪最高！（3）（ビッグコミックス）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
超絶バズ＆大論争を巻き起こした令和の鬼才・鳥トマト氏の大問題作読切が連作シリーズとしてまさかの連載化。
なんでも手に入るこの街で、大切なものは何も手にすることのできなかった大人たちが贈る、令和東京残酷物語。
漫画『東京最低最悪最高！』（小学館）よりお届けします。
とりとまと / Tori Tomato
漫画家・小説家。主な作品に『俺のリスク』（作画：イシイ渡／小学館刊）、『アッコちゃんは世界一』（KADOKAWA刊）、『幻滅カメラ』（同左）、『歴史メンタリスト』（作画：うるまなつこ／集英社刊）など。現在「まんがライフオリジナル」（竹書房刊）にて漫画『私たちには風呂がある！』、「週刊SPA!」（扶桑社刊）にて小説『まだおじさんじゃない』を連載中。X：@tori_the_tomato
