妻と後輩が同時期に妊娠し…子育てと仕事に奔走。"42歳男性アニメプロデューサー"の悲痛な叫び　漫画｢東京最低最悪最高！｣（第3集 第12話）

鳥トマト : 漫画家、小説家
2025/11/21 7:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
『東京最低最悪最高！』
『東京最低最悪最高！』©鳥トマト／小学館

Web漫画サイト・ビッコミにて驚異の100万PV！

東京最低最悪最高！（3） (ビッグコミックス)
『東京最低最悪最高！（3）（ビッグコミックス）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

超絶バズ＆大論争を巻き起こした令和の鬼才・鳥トマト氏の大問題作読切が連作シリーズとしてまさかの連載化。

なんでも手に入るこの街で、大切なものは何も手にすることのできなかった大人たちが贈る、令和東京残酷物語。

漫画『東京最低最悪最高！』（小学館）よりお届けします。

この記事の漫画を読む(35ページ)

著者フォローすると、鳥トマトさんの最新記事をメールでお知らせします。

鳥トマト 漫画家、小説家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

とりとまと / Tori Tomato

漫画家・小説家。主な作品に『俺のリスク』（作画：イシイ渡／小学館刊）、『アッコちゃんは世界一』（KADOKAWA刊）、『幻滅カメラ』（同左）、『歴史メンタリスト』（作画：うるまなつこ／集英社刊）など。現在「まんがライフオリジナル」（竹書房刊）にて漫画『私たちには風呂がある！』、「週刊SPA!」（扶桑社刊）にて小説『まだおじさんじゃない』を連載中。X：@tori_the_tomato

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
どこへ？高市政権
新着あり
グローバル日立の野望
新着あり
再燃！アート思考
震撼！M&Aの闇
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事