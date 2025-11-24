｢親ガチャに外れた｣と嘆く若者が､転生小説『あの花が咲く丘で､君とまた出会えたら。』に惹かれる本当の理由

現代の若者が抱える「努力しても報われない」という葛藤。その思いを代弁するように、タイムスリップを経て成長する主人公・百合の物語が描かれる『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』。戦争という過酷な時代を経験することで、彼女は平穏な現代の価値に気づいていきます。若者が「転生もの」になぜ惹かれるのか、何を求めているのか、文芸評論家の三宅香帆氏が解説します。

中学・高校生の間で読まれている『あの花』

2023年に映画が公開され、小説はシリーズ累計発行部数150万部を突破した『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』（以下『あの花』）。

私はたまに地方の中学高校に読書感想文出張講座へ行くのだが、「最近、朝の読書の時間に読んで面白かった本はある？」「好きな本か漫画はある？」と聞くと、いつも名前が挙がる本が『変な家』か『あの花』なのである。これが100万部超えの凄みかといつも思う。

そんな小説『あの花』は、中学生の加納百合が、第二次世界大戦末期にタイムスリップしてしまい、そこで出会った特攻隊員・佐久間彰に恋をする物語である。