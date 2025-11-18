｢肩コリを放置すると腹痛に｣意外な自律神経ケア→胸･背中を伸ばして､体全体を整える

「朝、なんとなく身体がだるい」「ベッドから起き上がるのがつらい」といった不調が続くとき、それは決して「やる気がないから」「メンタルが弱いから」ではありません。多くの方が不調の原因を「自律神経の乱れ」と考え、食事や運動、入浴などさまざまな方法を試していますが、なかなか改善しないのは、不調の原因が「自律神経だけ」ではないからです。

本当に心身の不調を根本から改善し「なんとなくしんどい毎日」から抜け出すには、自律神経、気象（気圧・湿度・気温など）、骨格（姿勢）という3つの要因を同時に見ていく必要があります。これらは相互に関係しているため、どれか1つだけを整えても、残りが乱れていれば不調は長引いてしまいます。

以下では、その久手堅先生が「自律神経を整えるストレッチ」について解説します。

胃腸の不調を改善するストレッチ

「なんか最近お腹の調子が悪い」「胃腸の調子が悪い」と悩んでいる人はいませんか。

胃腸の不調には、首肩こりや背骨のゆがみが関係していることがあります。

緊張すると胃が痛くなったりお腹を下したりするのは、胃腸のはたらきは自律神経がコントロールしているためです。

そして、自律神経の通り道である首がこっていると、自律神経が乱れやすくなり、胃腸のはたらきにも悪影響が出ます。

また、胃腸の付近にある背骨の動きが悪いと、そのまま胃腸にも影響して動きが悪くなってしまいます。

パソコンやスマホを使ったり、料理をしたり、日常生活を行うとき、私たちは頭が下を向いていることがほとんどですよね。