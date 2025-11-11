サイバー犯罪集団を追え！ジャッキー･チェン主演最新作《シャドウズ･エッジ》を解説。一度はオファーを断ったけど…出演決定の背景は？

きらびやかなカジノと歴史的な街並みが共存する観光都市マカオ。

だがネオンに彩られた街並みの裏では、正体不明のサイバー犯罪集団が暗躍。巧みな変装技術と、高度なハッキング技術を武器に、警察のAI監視システムを嘲笑うかのように犯行を重ねていた。

そんな彼らになす術もなく、八方塞がりとなっていた警察の最後の切り札となったのは、すでに現役を引退していた元警察官のアナログな捜査手法だった――。

ハリウッドでも活躍する“アクション映画界の至宝”ジャッキー・チェンの最新作となる映画『シャドウズ・エッジ』が12月12日より全国公開される。

中国では今年8月に劇場公開され、公開2週目から4週連続でナンバーワンを記録。わずか1カ月で12億元（約250億円）を突破するメガヒットを記録するなど、中国の夏興行を牽引する大ヒット作となった。

ジャッキー・チェンが元警官役を演じる

ジャッキーが演じるのは、元マカオ警察・伝説の追跡エキスパートで、現在はすでに定年退職し、穏やかな隠居生活を送っていたホワン・ダージョン（黄徳忠）。

射撃、尾行、潜入捜査、情報収集に精通し、麻薬密売や臓器売買組織にも潜入した経験もあるエキスパートだが、監視ネットワークとAIの登場で捜査現場の最前線はすっかり様変わり。現場の警察官からは「化石を招いて何になる？」という辛辣な声も。