｢周囲がなんと言おうと､親を許す必要はない｣過激な毒親の｢呪いの首輪｣に苦しみ続けた作家が､ひとつの"出会い"と試行錯誤の末に見つけた答え

「自分を傷つけた親を許す必要なんてないし、許そうと思って許せるものではないんです」

兵庫県神戸市在住の作家・アルテイシアさんは、キッパリと言い切る。

アルテイシアさんは子どもにとって毒となる親、いわゆる“毒親”育ちのひとりだ。アルコールに溺れる母と、実の娘までも脅して金銭を巻き上げる父。18歳で家を飛び出し絶縁したあと、両親はともに遺体で発見され、父が遺した数千万円の借金を背負うことになった。

彼女はそうした過去の体験を『離婚しそうな私が結婚を続けている29の理由』（幻冬舎刊）、『生きづらくて死にそうだったから、いろいろやってみました。』（講談社刊）をはじめとする著書でユーモラスにつづり、多くの読者を勇気づけている。

毒親育ちを長らく苦しめる「呪いの首輪」

アルテイシアさんによれば、「毒親育ちはみんなちがって、みんなつらい」。親からされたことや言われたことが呪いとなり、それぞれが目に見えない「呪いの首輪」に苦しんでいるという。例えば、次のようなことだ。

ありのままの自分を認めることができない。人を信頼できない。相手から好意を向けられても「なにか裏があるんじゃないか」と疑ってしまう。相手に嫌われるのが怖くて無理に合わせてしまう。相手がどれだけ自分を受け止めてくれるのかを試してしまう……。これらはほんの一部で、親にかけられた呪いは多くの生きづらさを生み出す。

アルテイシアさんも親の呪いに苦しみ、お酒やセックスに依存しながら「人生終わってくれないかな」と願い、生きてきた。それから約20年の時が経ち、今では「ずいぶんと生きやすくなった」と語る。

呪いの首輪を外し、生きづらさを解消するヒントとは？ 自らの壮絶な経験をもとに、詳しく教えてもらった。