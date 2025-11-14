｢損してるかも｣腎臓のために運動を頑張っても効果が減る"残念な落とし穴"→【専門医が教える】歩行の"万能薬"効果を最大限にする7大ポイント

「腎臓に効果的な歩き方」がちゃんとできている人はそう多くありません（写真：freeangle／PIXTA）
昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよくならない」といったことが当たり前とされていました。
しかし、これらはすべてウソ。いまは腎臓病の人も適度な運動をするほうがいいとされていますし、食事もちょっとした工夫で普通の人と変わらないものが食べられるようになっています。もちろん「腎臓病はよくならない」というのも誤りで、「腎臓リハビリ」というメソッドを実行すれば、着実に進行を抑えたり病状を回復させたりできるようになっているのです。
この「腎臓リハビリ」のメソッドの提唱者として、従来の腎臓治療の〝誤った常識〟を大きく変えてきたのが上月正博・東北大学名誉教授。上月教授は、新著『腎臓大復活
』の中で、腎機能を強化して人生をよみがえらせていくためのノウハウを惜しみなく紹介しています。
以下では、その上月教授が「腎臓の寿命を延ばすための運動のやり方（ウォーキング編②）」について解説します。
多くの人が「もったいない歩き方」をしている
ウォーキングは腎機能を強化したり長持ちさせたりするための「特効薬」と言って間違いありません。
私がこれまで普及に努めてきた「腎臓リハビリ」メソッドにおいてもウォーキングがいちばんの柱になっていて、実際、「腎活性ウォーキング」を行うことで多くの患者さん方が腎機能の数値を改善したり、腎臓寿命を延ばしたりすることに成功されています。
しかしながら、近所をウォーキングしている方々の様子を見ていると、残念ながら「腎臓に効果的な歩き方」がちゃんとできている人はそう多くありません。つまり、あまり効果的とは言えない「もったいない歩き方」をしている方々が大半を占めているのです。
