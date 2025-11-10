暴落の木枯らしは吹いたがAI相場はまだ終わっていない､今後は｢出遅れ株｣が物色されて人気化する流れになる

先週の5日（水）に起きた「日経平均株価一時2424円安」は、投資家心理を凍らせた。4月上旬に底を離れて以降、このような暴落はなかったからだ。まさに株式市場における「木枯らし1号」となった。

市場に｢木枯らし1号｣が吹いたが「片道」にはならず

「海に出て木枯らし帰るところなし」は、1944（昭和19）年に俳人山口誓子が伊勢湾の風景を詠んだ句として発表したが、後世の解釈として、太平洋戦争の特攻隊の片道飛行を詠んだとされた、悲しい一句だ。しかし、株式市場に吹いた木枯らしは、AIバブルの終わりではなく、「暴落の木枯らし帰るところあり」と筆者は詠みたい。

日経平均（7日終値5万0276円）は、3月31日の3万5617円から10月31日の5万2411円まで7カ月連続で上昇し、その上昇幅は実に1万6794円となった。特に10月はファンドが「持たざるリスク」を無理に軽減しようという作業もあって、異常な値上がりぶりだった。従って11月が波乱になっても少しもおかしくない。

しかも、3連休明けの4日（火）、5日（水）の計2日間での2199円安は、10月末比4.2％の下げにすぎず、ましてや弱気転換（高値から20％安）にはほど遠い。

力強く上昇している25日移動平均線の、「プラス乖離領域」（4万9000円台）は「押し目買い領域」だ。今のところ、5日（水）の日中安値4万9073円（25日移動平均乖離率＋1.14％）は、買い場となっている。