実は｢2番目に古い私鉄｣も､愛媛県ご当地鉄道事情　｢マッチ箱のような汽車｣時代からの大発展

『停車場はすぐ知れた。切符も訳なく買った。乗り込んでみるとマッチ箱のような汽車だ。ごろごろと五分ばかり動いたと思ったら、もう降りなければならない。道理で切符が安いと思った。たった三銭である。』

いわずと知れた、夏目漱石『坊っちゃん』の一節である。漱石は1895年、主人公と同じように愛媛県は松山の中学校へ赴任している。このとき漱石は港から町まで、実際に“マッチ箱のような汽車”に乗ったのだ。

四国で初めて鉄道が走った

漱石が松山に赴任した年、松山……どころか愛媛を走っていた鉄道はこの“マッチ箱のような汽車”しかなかった。というより、四国そのものがまだまだ鉄道の便に恵まれておらず、ほかには1889年開業の丸亀―琴平間（現在のJR予讃線・土讃線の一部）があるだけだった。同年、本州では東海道本線の新橋―神戸間が全通していたというのに。

そんな“鉄道後進地”だった四国にあって、初めての鉄道が松山の城下町と三津浜の港町を結んだ“マッチ箱”。1888年、伊予鉄道によって松山（現・松山市）―三津間が開業している。現存する私鉄としては南海電気鉄道（1885年創業）に次いで日本で2番目に古い歴史を持つことになる。