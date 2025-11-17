｢"ラブブ"より50年も前にヒット｣｢実はブームになるのは3回目｣ 日本の《モンチッチ》が､今また世界的ブームの背景

最近、雑貨店の店頭や若者が持ち歩くバッグチャームなどで、懐かしい顔を見かける。

顔と手足はソフビ製、ボディはぬいぐるみ素材で“くたくた”やわらか。ふくらんだほっぺにそばかす、おしゃぶりポーズが愛らしいその名は「モンチッチ」だ。

「ラブブ」の前に「人形＋ぬいぐるみ」スタイルを確立

モンチッチは、1974年（昭和49年）に東京・葛飾区で誕生し、発売当初、爆発的なブームを起こす。2024年には50周年の節目を迎えた。

25年8月に東京・中央区の松屋銀座で開催された「モンチッチ展」では、若い世代や海外からの観光客を多く見かけた。

原宿にある雑貨屋「キデイランド」の売り場には購入の個数制限の貼り紙があり、一部の商品は売り切れに。浅草の老舗のおもちゃ屋にもモンチッチを求める人が集まり、人気ぶりを実感した。

そんなモンチッチの人気は数字にも表れている。

モンチッチを手がける株式会社セキグチによると、モンチッチの年間の売り上げは、出し値で国内外あわせて24年2月期は7億円、2025年2月期には20億円に急増した。2026年2月期はさらに伸び、38億円の見込みという。