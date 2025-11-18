熊本は｢第二の台湾｣になるのか？ TSMC進出が招いた"豊富な水"が枯渇する日

台湾は水不足…TSMCが熊本を選んだ理由

2021年、台湾の半導体大手・TSMC（台湾積体電路製造）の熊本進出は、国内外で大きな注目を集めました。熊本が選ばれた理由の一つに安定した水資源の存在があります。

熊本県では生活用水の約8割が地下水でまかなわれ、地下水の管理や保全の取り組みも進んでいるため、半導体製造には理想的な環境です。TSMCの第1工場や第2工場（計画中）を合わせた年間の取水量は803万立方メートルとされています。

一方、TSMCの本社がある台湾では、慢性的な水不足が続いています。たとえば2020年には台風の上陸が一度もなく、ダムの貯水率が著しく低下しました。

TSMCは節水設備の導入や再生水の利用などの対策を講じたものの、水不足は生産に影響を及ぼし、結果として他の産業や一般家庭、農業用水にまでしわ寄せが生じ、大規模な給水制限が実施されました。こうした経験を踏まえ、TSMCは水資源の安定確保の重要性を痛感し、水に恵まれた熊本への進出を決断したと考えられます。