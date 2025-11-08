《秋ドラマの3強》が意外と苦戦…｢もしがく｣｢ちょっとだけエスパー｣｢ロイヤルファミリー｣の超豪華キャストドラマは"失敗作"なのか？

はたして、盛り上がっているのか。それとも、期待外れなのか。

2025年の秋ドラマは多彩なジャンルがそろいました。

上戸彩さんと沢村一樹さんが主演を務めたシリーズの新作「絶対零度～情報犯罪緊急捜査～」（フジテレビ系、月曜21時）、草彅剛さんのカンテレ制作ドラマでの主演10作目となる「終幕のロンド－もう二度と、会えないあなたに－」（フジテレビ系、月曜22時）、原作が「このマンガがすごい！2025」などにランクインした「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系、火曜22時）。

人気シリーズ5作目となる天海祐希さん主演の「緊急取調室」（テレビ朝日系、木曜21時）、多くのヒット作を持つ脚本家・岡田惠和さんの「小さい頃は、神様がいて」（フジテレビ系、木曜22時）、朝ドラ主演女優の波瑠さんと川栄李奈さんが母親役を演じる「フェイクマミー」（TBS系、金曜22時）、LGBTのラブコメがプライムタイムに進出した「ぼくたちん家」（日本テレビ系、日曜22時30分）。

「意外な作品」がいちばんの話題に

これらの中でも、放送前の段階から業界内外で「別格」「3強」と噂されていたのが、「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（フジテレビ系、水曜22時、以下「もしがく」）、「ちょっとだけエスパー」（テレビ朝日系、火曜21時）、「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系、日曜21時）の3作。

「別格」「3強」と噂された最大の理由は、誰もが知る主演級俳優を集結させたキャストでした。