｢給料が減っても後悔なし｣週休3日を選んだ女性に訪れた"想定外の喜び"：月曜日が楽しみになるドイツ流｢4日労働制｣の神髄

「プラスアルファの1日」を「自分の好きなこと」に使う

ユリアさんはドイツの大学を卒業後、ウェブデザイナーとして2年間のフリーランスの期間を経て、新聞社の子会社で10年前から「週休3日」で働いています。

日本では「週休3日」という言い方がされますが、ドイツではVier-Tage-Woche（週に4日働くシステム）と言います。

ユリアさんは言います。

「私の場合、『週休3日』にすることで、給料が5分の1少なくなったのだけれど、週休3日にしたことをまったく後悔していないの。これからも続けるつもり」

ユリアさんは、自分が自由に使える「プラスアルファの1日」を有効活用し、「自分の好きなこと」に使っています。

まず「週休3日」の生活になって、ユリアさんはヨガの先生になるための職業訓練を受けました。

そして3年かけてヨガのインストラクターの資格を取り、今、ユリアさんは自分が休みの金曜日にヨガを教えています。さらに、今から数年前にはWanderleiterin（登山をする際の引率者）の資格も取りました。ユリアさんの場合、「週休3日」による時間ができたことで、趣味が高じた資格取得につながっているのです。