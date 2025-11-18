｢給料が減っても後悔なし｣週休3日を選んだ女性に訪れた"想定外の喜び"：月曜日が楽しみになるドイツ流｢4日労働制｣の神髄

サンドラ・ヘフェリン : コラムニスト
2025/11/18 10:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ドイツで働くユリアさんの場合、「週休3日」による時間ができたことで、趣味が高じた資格取得につながりました（写真：zon／PIXTA）
経済大国ドイツの有給取得率はほぼ100％。休暇に対する考え方は日本人とは大きく異なります。本稿では『有休取得率100%なのに平均年収が日本の1.7倍! ドイツ人の戦略的休み方』より一部抜粋・編集のうえ、「労働先進国であるドイツのビジネスパーソンがどう働き、どう休んでいるのか」について、リアルな声をご紹介します。

「プラスアルファの1日」を「自分の好きなこと」に使う

ユリアさんはドイツの大学を卒業後、ウェブデザイナーとして2年間のフリーランスの期間を経て、新聞社の子会社で10年前から「週休3日」で働いています。

日本では「週休3日」という言い方がされますが、ドイツではVier-Tage-Woche（週に4日働くシステム）と言います。

ユリアさんは言います。

「私の場合、『週休3日』にすることで、給料が5分の1少なくなったのだけれど、週休3日にしたことをまったく後悔していないの。これからも続けるつもり」

ユリアさんは、自分が自由に使える「プラスアルファの1日」を有効活用し、「自分の好きなこと」に使っています。

まず「週休3日」の生活になって、ユリアさんはヨガの先生になるための職業訓練を受けました。

そして3年かけてヨガのインストラクターの資格を取り、今、ユリアさんは自分が休みの金曜日にヨガを教えています。さらに、今から数年前にはWanderleiterin（登山をする際の引率者）の資格も取りました。ユリアさんの場合、「週休3日」による時間ができたことで、趣味が高じた資格取得につながっているのです。

次ページユリアさんの生活スタイル
関連記事
特集一覧
グローバル日立の野望
新着あり
再燃！アート思考
レアアースショック
活況！PE投資の内幕
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事