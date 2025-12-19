｢サイコパス｣は先天的なものか､あるいは後天的なものか？　脳の研究から明らかになってきた｢サイコパスの正体｣

サイコパスは脳の扁桃体の活動が低下しているという研究がある一方、生まれた後の生育環境も影響を及ぼしていると考えられます（写真：bino／PIXTA）
20人に1人の割合で存在すると言われるサイコパス。彼らはあなたを破滅に追いやり、職場を生き地獄に変える。サイコパスはこの世界をどのように見ており、あなたを含めた他人についてどのように考えているのだろうか？
『サイコパスから見た世界：「共感能力が欠落した人」がこうして職場を地獄にする』
の日本語版が2025年8月に刊行されたが、今回、京都大学人と社会の未来研究院教授で認知神経科学が専門の阿部修士氏に、サイコパスの脳について話を聞いた。前編
に引き続いてお届けする。
刑務官が語るサイコパスの現実
刑務所で働く刑務官の方々は、本当にいろんな犯罪者を見ていますが、お話を聞くと、サイコパスが持つ独特な雰囲気を感じることがあるようです。
前編でお話ししたように、普通の人からサイコパスまでは、連続体ではあるけれども、やはりサイコパスという、二因子モデルであげた特徴を共有する人たちがいると理解することが大事なのだろうと思います。
サイコパス傾向の強い人というのは、それを和らげることは難しいとされています。
例えば、ある刑務官の方は、「サイコパスは、出所しても再犯してしまうことが多い」とお話しされていました。
なんとか更生してもらいたので、手を尽くすものの、なかなかうまくいかないんだというのです。
