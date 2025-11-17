わが子が失敗した時､｢絶対言ってはいけない言葉｣と､失敗を最強の武器に変える｢声かけ｣

AI時代に“最強の武器”となるのが、まさに経験知です。失敗をたくさん経験している子こそ、AI時代に最も価値のある人材になります（写真：Turn.around.around／PIXTA）
わが子の失敗や遠回りをみて、嘆いたり、つい「安全な道」へ誘導しようとしたりするのは、親として自然な感情だろう。だが、その「失敗を避けさせよう」とする親心こそが、AI時代にわが子の可能性を奪う「最大の足かせ」になるとしたら、どうだろうか。
新刊『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方
』の著者・三浦慶介氏は、AI時代の子育てにおいて「失敗＝悪」という考え方は最も危険だと警鐘を鳴らす。
本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、なぜAI時代には失敗こそが「最強の武器」になるのか、その理由と、わが子の失敗を「価値」に変える親の「最強の声かけ」を解説する。
親は子供に失敗させたくない
親は、子供に失敗させたくないと思うものです。
「そんなことやめなさい」
「そんなことしたら危ないでしょ」
こう止めたくなる気持ちも、よくわかります。
特に今は共働きで、面倒ごとを避けたい、忙しいという家庭も多いでしょう。我が家もそうです。ただでさえ時間がないのに、子供が何かをしでかして学校に呼び出されようものなら、なかなかにウンザリするものです。
そのため、より一層子供に失敗をさせないように言いたくなります。
「余計なことをしないで」「やっても上手くいかないからやめなさい」
つい、そんなことを言ってしまう人も多いのではないでしょうか。
でも、AI時代にその育て方はNGです。むしろ失敗を積極的にさせるべきだと言ったら、どう思うでしょうか？
