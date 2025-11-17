わが子が失敗した時､｢絶対言ってはいけない言葉｣と､失敗を最強の武器に変える｢声かけ｣

わが子の失敗や遠回りをみて、嘆いたり、つい「安全な道」へ誘導しようとしたりするのは、親として自然な感情だろう。だが、その「失敗を避けさせよう」とする親心こそが、AI時代にわが子の可能性を奪う「最大の足かせ」になるとしたら、どうだろうか。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、なぜAI時代には失敗こそが「最強の武器」になるのか、その理由と、わが子の失敗を「価値」に変える親の「最強の声かけ」を解説する。

親は子供に失敗させたくない

親は、子供に失敗させたくないと思うものです。

「そんなことやめなさい」

「そんなことしたら危ないでしょ」

こう止めたくなる気持ちも、よくわかります。

特に今は共働きで、面倒ごとを避けたい、忙しいという家庭も多いでしょう。我が家もそうです。ただでさえ時間がないのに、子供が何かをしでかして学校に呼び出されようものなら、なかなかにウンザリするものです。

そのため、より一層子供に失敗をさせないように言いたくなります。

「余計なことをしないで」「やっても上手くいかないからやめなさい」

つい、そんなことを言ってしまう人も多いのではないでしょうか。

でも、AI時代にその育て方はNGです。むしろ失敗を積極的にさせるべきだと言ったら、どう思うでしょうか？